Ханчжоу, Китай, , 02:05 — REGNUM Главный китайский производитель чая провинция Чжэцзян на востоке страны стала применять технологию больших данных для точного предсказания времени сбора чайных листьев для своевременного устранения недостатка в рабочей силе на фоне эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Лучшим временем для сбора чая «Лунцзина» или «Колодца дракона» в нынешнем году приходится на период с 15 по 17 марта, в то время как чай «Цзюкэн», который выращивается в уезде Цинъюань лучше собирать с 29 марта по 1 апреля, сообщил глава исследовательской группы в области цифрового сельского хозяйства У Кайхуа из Ханчжоуского университета Дяньцзы.

По словам У, прогнозы исследователей базируются на исторических погодным и температурных данных, актуальном времени сбора урожая в предыдущие годы и исследователей чайных плантаторов, а точность прогноза составляет до трех дней. ПО словам У, технология больших данных уже предсказала время сбора самого раннего сорта чая «Унюцзао», который собирает обычно в феврале. В этом году срок сбора оказался на неделю раньше обычного, а прогноз оказался очень точным.

По его словам, результаты могут очень помочь рабочим и плантаторам по всей провинции на фоне борьбы с эпидемией. Технология имеет большой потенциал дальнейшего применения в области мониторинга роста чая, предупреждения агрометеорологических событий, а также мониторинга качества чайных листьев.