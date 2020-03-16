Тайюань , Китай, , 01:48 — REGNUM Последний пациент с COVID-19 был выписан из госпиталя провинции Шаньси, в связи с чем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе на текущий момент упало до нуля, сообщает агентство Синьхуа.

Этим пациентом оказалась женщина по фамилии Ли. Он была выписана из инфекционного госпиталя города Цзиньчжуна. Всего в провинции было выявлено 133 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Традиционная китайская медицина широко применялась для лечения пациентов, сообщил заместитель главы провинциальной комиссии здравоохранения Чжан Бо.

Ни одного пациента не умерло от коронавируса в провинции, никто из медицинского персонала Чжэцзяна не подхватил инфекцию. В провинции Шаньси не было выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом уже 17 дней подряд. В регионе понижен уровень экстренного реагирования со второго до третьего уровня.