Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Google уточнила информацию о том, какой именно сайт, посвящённый проблеме коронавируса, она создает для США. Об этом 15 марта сообщил портал Engadget.

Компания сообщила журналистам, что сейчас она действительно сотрудничает с правительством США в рамках проекта по созданию сайта, который предоставит пользователям сети информацию о симптомах заболевания COVID-19, рисках и соответствующих анализах.

Google заявила, что этот проект реализуется не компанией Verily (исследовательская организация в составе Alphabet Inc., которой принадлежт Google) и не имеет отношения к другим начинаниям. Ожидается, что «первоначальная версия сайта» будет запущена уже 16 марта 2020 года.

Издание отмечает, что ранее на пресс-конференции с участием президента США Дональд Трамп её участники допустили ошибку, когда заявили, что Google разрабатывает государственный сайт, предназначенный для диагностики коронавируса. IT-гигант дал понять, что на сегодня это лишь пилотный проект компании Verily для области залива Сан-Франциско.

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