Пекин, , 01:42 — REGNUM В Пекине выявлено еще пять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, которые были привнесены из-за рубежа, сообщили 15 марта в Муниципальной комиссии здравоохранения Пекина.

Из пяти «импортных» случаев три приходятся на Испанию, один — на Италию и один на Таиланд. Кроме того, в городе имеется один случай подозрения на «местное» заражение и еще восемь — на «импортное», среди которых три приходятся на Испанию по одному на США, Норвегию, Японию, Италию и Великобританию.

В общей сложности 415 случаев заражения было выявлено в Пекине за все время эпидемии. Среди всех заразившихся 353 человека были выписаны из больниц по выздоровлению и восемь человек скончались. В столице страны выявлено 37 случаев подозрения. При этом в 12 из 16 округов города не было выявлено ни одного случая заражения более 14 дней подряд.