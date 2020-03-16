Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Автор комикса «Спаун» и режиссёр будущего фильма на его основе Тодд Макфарлейн ответил на вопрос о том, как он относится к насилию в видеоиграх. Об этом 16 марта сообщил портал Comicbook.

«Дети в возрасте от 5 до 7 лет знают, что то, что они видят по телевизору — ненастоящее», — сказал Макфарлейн, добавив, что когда дети смотрят «Шоу Луни Тюнз», то они понимают: Кролик ненастоящий, как и Микки Маус.

«Каким-то образом, когда-то в будущем, когда мы все становимся старше, люди в возрасте от 18 до 25 лет — они внезапно становятся неспособными сделать это? Я на это не куплюсь, люди так не устроены», — заявил автор «Спауна».

Напомним, Американская психологическая ассоциация 5 марта 2020 года подтвердила свою позицию, согласно которой связь насилия в видеоиграх с насилием в реальном мире не доказана. Релиз дополнения, добавляющего Спауна в популярный файтинг (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) Mortal Kombat 11 состоится 24 марта 2020 года.

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