Лондон, , 01:14 — REGNUM Пабы и рестораны Великобритании могут быть закрыты в связи с распространением эпидемии коронавируса, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, передает Express.

По словам министра, власти Британии намерены принять в стране мены аналогичные уже принятым в Италии, Франции и Испании и закрыть заведения общественного питания, в том числе пабы и рестораны, а также также некоторые торговые точки. Соответствующее заявление было сделано вскоре после того, как о закрытии пабов объявили власти Ирландии.

Напомним, по последним данным в Великобритании инфицировано 1372 человек, 35 из которых скончались.