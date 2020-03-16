Дублин, , 01:05 — REGNUM Власти Ирландии призвали к закрытию всех пабов, гостиничных баров, а также настоятельно рекомендовали гражданам отказаться от вечеринок на дому, сообщает телеканал RTE.

По словам министра здравоохранения Ирландии Саймона Харриса, закрытие питейных заведений не должно стать основанием для собраний граждан на дому.

«Это очень серьезный вирус, унесший жизни тысяч людей по всему миру», — напомнил гражданам чиновник.

Предпринять меры к уменьшению социальных контактов необходимо каждому, убеждены власти.

Напомним, по последним данным, в Ирландии зафиксировано 129 случаев заболевания COVID-19, в том числе 2 летальных случая.