Париж, , 23:18 — REGNUM Во Франции от коронавирусной инфекции COVID-2019 за сутки скончались 29 человек. Об этом 15 марта сообщает главное управление здравоохранения страны.

Уточняется, что на территории страны общее число погибших в результате болезни, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 120 человек.

Всего в стране выявлено 5,4 тыс. случая заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны вводит запрет на скопление более 100 человек в одном месте. По его словам, данные меры вводятся для того, чтобы «замедлить» распространение коронавируса.

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