Москва, , 23:15 — REGNUM Эпидемия коронавируса резко поменяла ситуацию в мире, заявил в интервью «Коммерсанту» посол США в Москве Джон Салливан.

«Все изменилось буквально за несколько месяцев. И поэтому я даже не буду делать вид, что могу предсказать, как все будет развиваться в будущем», — сказал он.

По его словам, принимаются существенные меры для обеспечения защиты здоровья и безопасности сотрудников американского посольства.

«И это одна из ключевых задач моих коллег в Госдепартаменте и всех других ведомствах США. Мы все столкнулись с серьезным вызовом», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. От инфекции скончались свыше 5 тыс. человек, порядка 150 тыс. человек заразились. В России число инфицированных зарегистрировано 63 человека.

Ранее президент РоссииВладимир Путинподписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса

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