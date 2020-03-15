Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Количество игроков бесплатной «королевской битвы» Call of Duty: Warzone менее, чем за неделю после релиза достигло отметки 15 млн. Об этом 15 марта сообщил журнал PC Gamer.

Издание обратило внимание читателей, что это немного больше, чем население Зимбабве. Автор статьи также отметил, что уже через 24 часа после запуска серверов в Call of Duty: Warzone играли уже более 6 млн геймеров.

Ранее известный российский видеоблогер Илья Maddyson Давыдов назвал «предателями» всех, кто будет играть в Call of Duty: Warzone. Его возмутило то, что в игре присутствует режим игры «ГУЛАГ» — он представляет собой виртуальную «тюрьму», в которой гемеры сражаются за возможность возвращения к матчу.

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