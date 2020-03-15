Сыктывкар, , 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.

«Ввести с 00:00 16 марта 2020 года для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «Повышенная готовность», — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства Коми.

Гражданам, прибывшим в Коми в том числе из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, рекомендуется обеспечить самоизоляцию на 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Коми для борьбы с коронавирусом выделили 11,3 млн рублей. В первую очередь деньги пойдут на обеспечение работы обсерватора в окрестностях Сыктывкара — временного учреждения, которое развертывается в приспособленных помещениях для локализации и ликвидации очага инфекции.

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