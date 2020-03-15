Ташкент, , 23:07 — REGNUM Власти Узбекистана с 16 марта закрывают авиа‑ и автодорожное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения пневмонии COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции. Об этом 15 марта сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба при правительстве страны.

«С 16 марта Узбекистан закрывает авиа‑ и автодорожное сообщение с другими странами. На решение вопроса закрытия железнодорожного сообщения отводится три дня», — отметил представитель оперштаба.

Напомним, ранее в Uzbekistan Airways сообщили, что 15 марта правительство Узбекистана сообщило о первом в стране случае заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, в связи с этим с 16 марта все вылеты по международным направлениям и в страны СНГ отменяются.

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