Тирана, , 23:01 — REGNUM Для предотвращения распространения коронавируса в Албании правительство Эди Рамы предприняло ряд суровых мер, в том числе запрет на передвижение на личных автомобилях. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным журналистов, за передвижение на личном автомобиле без специального разрешения водители могут лишиться водительских прав на три года.

Только в субботу, 14 марта, было задержано 750 водителей, нарушивших запрет, пятеро из которых были арестованы за вождение в нетрезвом виде. Остальные 745 были подвергнуты выше обозначенному административному наказанию.

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