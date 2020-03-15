Оттава, , 22:25 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил введение профилактических мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране, связанных с временным закрытием границ страны. Об этом 15 марта он сообщил в эфире телеканала CTV.

«Мы уже предприняли очень строгие меры [безопасности] и мы ничего не исключаем. Мы ежедневно смотрим, какие еще шаги мы можем предпринять», — отметил Трюдо, отвечая на вопрос журналиста о возможном запрете на въезд в страну граждан Европейского союза (ЕС) и США.

Он также проинформировал о самочувствии своей супруги Софи Трюдо, у которой была диагностирована пневмония, вызванная новым типом коронавируса. По его словам, она чувствует себя хорошо и ухудшения ее здоровья не наблюдается.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 14 марта в Канаде зафиксировано 176 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, один человек в результате вызванной вирусом болезни скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр крупнейшего канадского города Торонто Джон Тори объявил об уходе на домашний карантин после рабочей поездки в Лондон.

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