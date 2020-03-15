Тирана, , 22:33 — REGNUM Заместительница министра здравоохранения Албании Мира Ракацолли сообщила 15 марта о том, что в результате обследования 27 человек за последние сутки в стране было выявлено 4 новых случаев заболевания. Среди заболевших двое врачей.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в результате обследования 532 человек в Албании было выявлено 42 случая заболевания.

В настоящее время трое из заболевших проходят интенсивную терапию: две женщины — в возрасте 66 и 61 год и мужчина в возрасте 51 год. Большая часть заболевших находятся на домашнем лечении под наблюдением специалистов.

Из-за коронавируса Албания практические перешла на осадное положение — впору вспомнить пресловутые бункеры: закрыты бары и рестораны, введен строгий запрет на пользование личными автомобилями, прервано междугороднее сообщение, въезд в страну разрешен только для грузового транспорта.

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