Вашингтон, , 22:03 — REGNUM В лидеры рейтинга популярности видеоигр для согласно версии портала Metacritic вышла Ori and the Will of the Wisps. Об этом 15 марта сообщил портал Comicbook.

Критики дали игре 89 баллов, владельцы Xbox — 8,9 баллов, владельцы ПК — 9,2 балла. Автор статьи пишет, что «по общему признанию», это «впечатляющий подвиг» для подобной игры, особенно на фоне недавних релизов других крупных проектов.

Однако он также отмечает, что разрыв между Ori and the Will of the Wisps и конкурентами незначителен. Например, игры Dreams и Kentucky Route Zero: TV Edition получили от критиков по 88 и 87 баллов (в зависимости от платформ), а Nioh 2 (PS4) получила 86 баллов.

Ori and the Will of the Wisps студии Moon является продолжением игры Ori and the Blind Forest, её релиз состоялся 11 февраля 2020 года. Это красочная одиночная игра, выполненная в жанрах платформера и головоломки, в которой геймерам предлагается управлять духом Ори.

