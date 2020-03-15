Доха, , 21:56 — REGNUM Число заразившихся новым коронавирусом в Катаре составляет 401 человек. Об этом сообщает 15 марта телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, за последние сутки было выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом. Информации о скончавшихся нет.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта власти Катара решили закрыть музеи и другие места массового досуга для предотвращения распространения коронавируса нового типа.

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