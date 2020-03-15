Приштина, , 22:01 — REGNUM В воскресенье, 15 марта, министр здравоохранения самопровозглашенного Косово Арбен Вития сообщил о том, что по результатам обследования в Косово было зафиксировано четыре новых случая заболевания коронавирусом.

Таким образом, число выявленных в Косово случаев коронавируса увеличилось до девяти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, трое из заболевших вступали в контакт с пациентами из муниципалитета Малишева, четвертый случай был выявлен в муниципалитете Подуево.

В настоящий момент въезд и выезд из данных муниципалитетов запрещен из-за карантина.

Арбен Вития заявил, что в связи с распространением вируса по стране он намерен обратиться к премьер-министру Альбину Курти с запросом о введении чрезвычайного положения во всем Косово.

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