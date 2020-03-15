Богота, , 22:07 — REGNUM Власти Колумбии с 16 марта для иностранных граждан вводят запрет на въезд в страну в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом 15 марта сообщил президент страны Иван Дуке на своей странице в социальной сети Twitter.

«С 16 марта въезд в страну иностранных граждан и нерезидентов в Колумбию ограничен», — написал он.

Он отметил, что все колумбийские граждане, прибывшие из других стран, а также иностранцы имеющие вид на жительство в Колумбии будут проходить обязательную профилактическую изоляцию в течение 14 дней.

Напомним, ранее президент Колумбии Иван Дуке объявил режим чрезвычайного положения в стране из-за распространения уханьского коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 14 марта в Колумбии зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусной инфекции.

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