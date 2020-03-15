Москва, , 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Так, полеты будут временно прекращены в Осло, Копенгаген, Вену, Таллин, Прагу, Кишинев, Барселону, Вильнюс, Цюрих, Варшаву, Салоники, Мюнхен, Ташкент, Бухару и Самарканд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Азербайджан из-за коронавируса сообщил о временной приостановке авиасообщения с рядом городов России.

Так, с 17 марта прекращаются полеты из Баку в Казань, Минеральные Воды, Уфу, осуществляемые «Азербайджанскими авиалиниями». Также приостанавливаются рейсы в Баку из Новосибирска, Екатеринбурга, Сургута, Красноярска.