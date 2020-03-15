Пенза, , 21:22 — REGNUM Членов семьи ранее госпитализированного с подозрением на коронавирус жителя Пензы также протестировали на наличие инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина в своём telegram-канале.

Она заверила, что анализы на вирус родственников госпитализированного пациента отрицательные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первый пациент с подозрением на коронавирус госпитализирован. Медики оценивают его состояние как стабильное, пациент находится под постоянным контролем.

С 16 марта в регионе вводится режим повышенной готовности. Также рассматриваются вопросы профилактики распространения заболевания в школах и детских садах.