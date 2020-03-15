Саратов, , 21:04 — REGNUM Саратовским школам рекомендовано временно работать в формате одного кабинета, то есть учащиеся не будут переходить из кабинета в кабинет в течение дня. Переходить будут учителя.

«Рекомендуем эту меру школам», — цитирует главу городского управления образования Ларису Ревуцкую «Взгляд-инфо».

Система будут действовать не только для младшеклассников, но и для учащихся 5−11 классов.

Напомним, до настоящего момента в Саратовской области ни одного случая коронавирусной инфекции не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство просвещения РФ для предотвращения распространения коронавируса рекомендовало регионам переводить школьников на дистанционное обучение.

При этом на территориях школ рекомендуется выстраивать работу таким образом, чтобы при переходе на дистанционный режим обучения это не сказалось на общем образовательном процессе. В частности, школам предлагается задействовать для обучения онлайн-формат.

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