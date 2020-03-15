Вашингтон, , 20:56 — REGNUM В случае отмены карантина и открытия границ Китай может столкнуться с повторной вспышкой коронавируса. Об этом заявил директор института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья США Энтони Фаучи.

«По мере того, как они (Китай) будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна», — сказал он в эфире ABC, выразив надежду, что этого не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сингапурские учёные обнаружили, что коронавирус COVID-2019, вызвавший эпидемию в китайском Ухане, а затем в других странах мира, мутировал и стал менее заметным для иммунной системы человека.

Исследователи выявили у многих больных COVID-2019 новый штамм вируса, в котором был удалён большой участок генома длиной в 382 нуклеотида. Пропавший фрагмент ответственен за производство белка, участвующего в сборке новых вирусов.