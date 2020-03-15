Рим, , 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809. Об этом 15 марта сообщил журналистам глава национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.

По его словам, в Ломбардии за минувшие сутки в результате болезни погибли 252 человека, в Эмилии-Романье — 43, в Венето — 8, в Пьемонте — 22, в Марке — 10.

Напомним, 14 марта Борелли сообщал о 175 случаях летального исхода от болезни, вызванной коронавирусом.

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