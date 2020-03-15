Вашингтон, , 20:50 — REGNUM В США заразились новым коронавирусом уже 3010 человек. Такие данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний 15 марта сообщает телеканал CNN.

По данным журналистов, от данной инфекции на территории страны скончался 61 человек. Число зараженных новым коронавирусом в стране на 14 марта составляло 2430 человек.

Таким образом, за сутки в стране новым коронавирусом заразились более 500 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта в пресс-службе Белого дома сообщили, что у президента США Дональда Трампа не наблюдается симптомов коронавируса, взятые на анализ пробы дали отрицательный результат.

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