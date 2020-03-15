Тегеран, , 20:32 — REGNUM В Иране от заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровел 91-летний мужчина. Об этом 15 марта сообщает агентство Fars со ссылкой на директора университета медицинских наук города Бам Аббаса Аббасзаде.

«Выздоровел самый старый больной, у которого был коронавирус, Ему 91 год, и сегодня он был выписан из больницы Бама», — сказал Аббасзаде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иране за прошедшие сутки от заболевания, вызванного коронавирусом, скончались более 100 человек, в стране было выявлено 1209 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Иране на сегодняшний день насчитывается 13 938 выявленных случаев заболевания коронавирусом, скончались от инфекции 724 человека.

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