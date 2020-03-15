Рим, , 20:35 — REGNUM В Италии за минувшие сутки зарегистрировано 3590 новых случаев заболевания пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции. Об этом 15 марта сообщил журналистам глава национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли.

Он отметил, что в стране в общей сложности у 24 747 человек выявлена коронавирусная инфекция.

Согласно данным ведомства, наиболее опасная эпидемиологическая ситуация по-прежнему сохраняется в северных областях Италии. Так, 10 043 пациента находятся в Ломбардии, 2741 — в Эмилии-Романье, 1989 — в Венето (214), 1030 — в Пьемонте, 763 — в Тоскане.

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