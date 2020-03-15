Берлин, , 20:28 — REGNUM В Германии за истекшие сутки число подтвержденных заражений коронавирусом выросло почти на 1,4 тыс. человек. Об этом сообщило 15 марта издание FOCUS Online со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ.

По данным журналистов, на территории страны общее число погибших в результате болезни, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 11 человек. Всего в Германии было выявлено 5627 случаев заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Германии в связи с угрозой распространения коронавируса приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией.

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