Грозный, 15 марта 2020, 20:17 — REGNUM Завершились региональные полуфиналы профессионального конкурса «Учитель будущего», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — среди участников из Северокавказского и Южного федеральных округов.
На полуфинале в Грозном собрались 52 команды педагогов из шести регионов округа: 19 команд из Ставропольского края, по 12 команд из Республики Северная Осетия — Алания и Чеченской Республики, 5 команд из Республики Дагестан, 3 команды из Кабардино-Балкарской Республики и 1 команда из Карачаево-Черкесской Республики.
Участников полуфинала и победителей приветствовал Министр образования и науки Чеченской Республики Идрис Байсултанов.
На церемонии награждения к участникам конкурса обратился руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей Андрей Богданцев: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы достойно выдержали тот марафон педагогических заданий, который нами был подготовлен для вас. Мы очень надеемся, что все вы уедете с новыми знаниями, с новыми мыслями. На открытии я говорил о том, что вы найдете здесь друзей, единомышленников. При этом мы надеемся, что вы продолжите сотрудничество не только между собой, но и с нами. Важна каждая идея, каждый, предложенный в рамках конкурсных испытаний, проект, ведь мы делаем конкурс «Учитель будущего» вместе с вами».
По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали: 5 команд из Чеченской Республики, 4 команды из Ставропольского края, 3 команды из Республики Северная Осетия — Алания и одна команда из Республики Дагестан.
На полуфинале в Ростове-на-Дону собрались 52 команды педагогов из шести регионов Южного федерального округа: 19 команд от Краснодарского края, 16 команд от Волгоградской области, 9 команд от Ростовской области, 4 команды от Астраханской области, 3 команды из Республики Крым и 1 команда из г. Севастополя. Также в полуфинале конкурса принимали участие 2 студенческие команды Южного федерального университета. Из общего числа участников полуфинала 37% конкурсантов работают в сельских школах Южного федерального округа.
На торжественной церемонии награждения учителей поприветствовал советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев: «Добрый день! Я очень рад видеть вас здесь в таком хорошем настроении после всех конкурсных испытаний. Уверен, что у вас получилось не просто познакомиться друг с другом на площадке, но и создать действительно дружную команду, большую Семью учителей Южного федерального округа, которая будет активно работать на благо нашей системы образования и ради самого важного — учеников!».
Во второй день перед участниками полуфинала выступила российская журналистка, радио‑ и телеведущая, режиссёр Фёкла Толстая. Она провела лекцию на тему «Классика в цифровую эпоху». Телеведущая рассказала о том, как начинался их проект «Живые страницы» и каких результатов им удалось добиться. Она поделилась опытом взаимодействия с читающими подростками, а также обсудила с учителями возможности использования мобильного приложения в школьной среде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.
В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя — предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участники проходят дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.
В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.
Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».