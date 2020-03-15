Грозный, , 20:17 — REGNUM Завершились региональные полуфиналы профессионального конкурса «Учитель будущего», одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — среди участников из Северокавказского и Южного федеральных округов.

На полуфинале в Грозном собрались 52 команды педагогов из шести регионов округа: 19 команд из Ставропольского края, по 12 команд из Республики Северная Осетия — Алания и Чеченской Республики, 5 команд из Республики Дагестан, 3 команды из Кабардино-Балкарской Республики и 1 команда из Карачаево-Черкесской Республики.

Участников полуфинала и победителей приветствовал Министр образования и науки Чеченской Республики Идрис Байсултанов.

«Гости остались довольны проведённым конкурсом, мы очень рады, что из 12 наших команд, которые принимали участие в полуфинале, 5 команд стали финалистами. Мы этим гордимся и думаем, что наши ребята достойно в завершении этого конкурса примут участие и будут в числе победителей, — отметил Идрис Байсултанов, — Проведение таких конкурсов однозначно способствует развитию, совершенствованию системы образования в регионе, появлению новых подходов и технологий. Мы готовы принимать в республике мероприятия такого масштаба и имеем все необходимые платформы и ресурсы. Это работа, не одного дня, система образования Чеченской Республики динамично развивается и находится на среднероссийском уровне. Мы гордимся нашими учителями!».

На церемонии награждения к участникам конкурса обратился руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей Андрей Богданцев: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы достойно выдержали тот марафон педагогических заданий, который нами был подготовлен для вас. Мы очень надеемся, что все вы уедете с новыми знаниями, с новыми мыслями. На открытии я говорил о том, что вы найдете здесь друзей, единомышленников. При этом мы надеемся, что вы продолжите сотрудничество не только между собой, но и с нами. Важна каждая идея, каждый, предложенный в рамках конкурсных испытаний, проект, ведь мы делаем конкурс «Учитель будущего» вместе с вами».

По итогам полуфинала были определены 13 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Ими стали: 5 команд из Чеченской Республики, 4 команды из Ставропольского края, 3 команды из Республики Северная Осетия — Алания и одна команда из Республики Дагестан.

На полуфинале в Ростове-на-Дону собрались 52 команды педагогов из шести регионов Южного федерального округа: 19 команд от Краснодарского края, 16 команд от Волгоградской области, 9 команд от Ростовской области, 4 команды от Астраханской области, 3 команды из Республики Крым и 1 команда из г. Севастополя. Также в полуфинале конкурса принимали участие 2 студенческие команды Южного федерального университета. Из общего числа участников полуфинала 37% конкурсантов работают в сельских школах Южного федерального округа.

На торжественной церемонии награждения учителей поприветствовал советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев: «Добрый день! Я очень рад видеть вас здесь в таком хорошем настроении после всех конкурсных испытаний. Уверен, что у вас получилось не просто познакомиться друг с другом на площадке, но и создать действительно дружную команду, большую Семью учителей Южного федерального округа, которая будет активно работать на благо нашей системы образования и ради самого важного — учеников!».

«Гостеприимный Донской государственный университет объединил на три дня под своей крышей 52 команды учителей и 2 команды студентов из шести регионов Южного федерального округа. Здесь они знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашенных спикеров, — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков,-По итогам полуфинала были определены 12 лучших команд, которые теперь продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Учитель будущего». Финалистами стали 4 команды из Краснодарского края, 3 команды из Волгоградской области, по 2 команды из Ростовской и Астраханской областей, а также 1 команда из Республики Крым».

Во второй день перед участниками полуфинала выступила российская журналистка, радио‑ и телеведущая, режиссёр Фёкла Толстая. Она провела лекцию на тему «Классика в цифровую эпоху». Телеведущая рассказала о том, как начинался их проект «Живые страницы» и каких результатов им удалось добиться. Она поделилась опытом взаимодействия с читающими подростками, а также обсудила с учителями возможности использования мобильного приложения в школьной среде.

«Началось все с проекта «Весь Толстой в один клик». Возник вопрос - как может быть, что в России в 21 веке собрание произведений Толстого не доступно онлайн? Это просто невозможно! — поделилась Фёкла Толстая, — Мы придумали, как сделать доступным наследие Толстого в интернете. Когда запускали, были сомнения: нужно ли это людям, придут ли люди помогать нам делать этот проект? И опять же, есть представление, что люди ищут в интернете только развлечений. Мы рассчитывали на долгую историю, но пока мы выступали на пресс-конференции, произошел эффект «взорвавшейся бомбы» — за 1,5 часа люди скачали 9 томов и через неделю уже скачали все остальное, уже вернули, и мы пошли на следующий этап. Это было абсолютно молниеносно!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. Его цель — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя — предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участники проходят дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

В финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».