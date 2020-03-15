Москва, , 20:09 — REGNUM Каналом передачи коронавирусной инфекции теоретически могут быть наличные денежные средства, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Роспотребнадзоре отметили, что ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчётах.

«ВОЗ не даёт жёстких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», — говорится в сообщении.

По информации ВОЗ, коронавирус может быть активен на бумаге в течение трёх-четырёх дней, а на пластике — до девяти дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сингапурские учёные обнаружили, что коронавирус COVID-2019, вызвавший эпидемию в китайском Ухане, а затем в других странах мира, мутировал и стал менее заметным для иммунной системы человека.

Исследователи выявили у многих больных COVID-2019 новый штамм вируса, в котором был удалён большой участок генома длиной в 382 нуклеотида. Пропавший фрагмент ответственен за производство белка, участвующего в сборке новых вирусов.