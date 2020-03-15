Кишинёв, , 20:15 — REGNUM В Молдавии с 17 марта закрываются наземные границы с соседними странами, приостанавливается международное пассажирское авиасообщение и железнодорожное сообщение в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 15 марта сообщил журналистам премьер-министр страны Ион Кику.

«В ночь с понедельника на вторник [17 марта] приостанавливаются все коммерческие авиарейсы, независимо от направления. В это же время будет запрещено пересечение наземной границы иностранцами, за исключением дипломатов и постоянно проживающих в республике», — глава правительства.

Кроме этого, с 16 до 31 марта на территории Молдавии будут закрыты магазины, рынки, бары и рестораны. Под запрет не попадут только продовольственные магазины, аптеки и автозаправочные станции.

«Пункты розничной торговли закрываются на всей территории страны. Также закрываются все рынки, независимо от профиля. Запрет касается баров и ресторанов. Еду можно будет покупать только с доставкой на дом», — уточнил Кику.

Напомним, ранее в Молдавии объявили красный наивысший код опасности распространения коронавируса COVID-19. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 14 марта в стране зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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