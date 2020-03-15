Тирана, , 19:48 — REGNUM Власти Албании приняли решении о закрытии сухопутной границы с иностранными государствами, соответствующее заявление было опубликовано 15 марта департаментом ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел России.

«В Албании с 15 марта сухопутная граница для иностранцев закрыта. Ограничения не касаются грузовых перевозок», — отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, в настоящее время в Албании зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом. Один человек от полученной инфекции скончался.