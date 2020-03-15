Красногорск, , 19:45 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Московской области составляет восемь человек, еще у семи пациентов — диагноз предварительный. Об этом сообщил 15 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев на странице в соцсети Vk.com.

«В их числе — один новый случай, зафиксированный сегодня — это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — написал Воробьев.

По его словам, данный случай подтверждает то, что основная угроза распространения COVID-19 — «контакты с теми, кто прибыл из Европы».

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил, что число заразившихся коронавирусом в Российской Федерации увеличилось за последние сутки на четыре человека до 63.

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