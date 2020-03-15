Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи высказался за введение профилактических мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране, связанных с запретом посещений баров и ресторанов. Об этом 15 марта он сообщил в беседе телеканалу CNN.

«Я хотел бы значительного сокращения уровня непосредственного общения людей, которое, например, происходит в ресторанах и барах. Я хотел бы этого, чего бы это ни стоило», — заявил Фаучи.

Несмотря на это, главный инфекционист США отнесся скептически к возможности введения тотального запрета на передвижения граждан внутри страны, так как этот вопрос не получил серьезного рассмотрения в Белом доме.

«В то же время мы открыты для предложений, призванных обеспечить охрану здоровья американцев во что бы то ни стало», — отметил директор ведомства.

Напомним, ранее власти Испании и Италии ввели ограничение на передвижение людей в связи с эпидемией коронавируса внутри стран, на территории государств закрыты учебные заведения, учреждения культуры, места общественного питания, большинство магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек.

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