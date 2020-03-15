Псков, , 19:22 — REGNUM В Псковской области региональный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции переходит на круглосуточный режим работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Псковской области указом губернатора Михаила Ведерникова введены ограничительные меры, охватывающие все сферы жизни: с 16 марта запрещены любые массовые мероприятия, школы уходят на каникулы, а в дальнейшем переходят на дистанционное обучение; в медицинских учреждениях готовятся к приёму и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, а также лабораторным исследованиям на наличие коронавируса.

Везде вводится строгий противоэпидемический режим, в том числе в общественном транспорте: не реже двух раз в смену должна быть осуществлена дезинфекционная обработка салонов автотранспортных средств и железнодорожных вагонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе действует горячая линия, на которую должны незамедлительно сообщать о своём возвращении граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Им рекомендовано пребывание на карантине в течение 14 календарных дней со дня возвращения.

На данный момент, напомним, в Псковской области нет подтверждённых случаев заболевания.

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