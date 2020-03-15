Вашингтон, , 19:23 — REGNUM Американская компания SpaceX отменила статическое огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9 из-за нештатных данных от двигателя перед запуском аппарата. Об этом 15 марта сообщается на официальной странице компании в социальной сети Twitter.

«Сегодня старт не состоится, он отменён автоматической системой прекращения запуска из-за нештатных данных во время проверки мощности двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата следующего испытательного запуска ракеты-носителя Falcon 9 будет объявлена компанией дополнительно после ее согласования с руководством полигона.

Напомним, запуск был назначен на 15 марта в 16:22 по московскому времени. Ракета-носитель Falcon 9 должна была вывести на околоземную орбиту пакет из 60 спутников системы Starlink. Предстоящий старт должен был стать шестым пуском SpaceX в 2020 году и шестым запуском пакетов спутников Starlink.

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