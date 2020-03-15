Лондон, , 19:13 — REGNUM В Великобритании от коронавирусной инфекции COVID-2019 скончались еще 14 человек. Об этом 15 марта сообщает министерство здравоохранения и социальных дел страны.

Уточняется, что на территории страны общее число погибших в результате болезни, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 35 человек. Всего в Британии выявлено 1372 случая заражения коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании рекомендовал гражданам страны отказаться от путешествий в Испанию из-за коронавируса.

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