Тбилиси, , 18:52 — REGNUM В Грузии зарегистрированы еще три случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ИА «Новости-Грузия» со ссылкой на данные штаба по предупреждению и борьбе с инфекцией COVID-19.

«Один мужчина и две женщины (люди среднего возраста), — сказал журналистам директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе. — У всех трех был контакт с иностранцами из стран высокого риска».

Отмечается, что общее число случаев заражения коронавирусом на территории страны увеличилось до 33.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта пресс-служба грузинского правительства сообщила, что власти Грузии закрывают границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса.

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