Челябинск, , 18:38 — REGNUM В Челябинской области школы и вузы пока не переводят на дистанционный режим. Это следует из сообщения регионального минздрава.

15 марта в Челябинске прошло расширенное заседание оперативного Штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, а также коронавирусной инфекции. На нём руководителям образовательных организаций рекомендовали быть готовыми к тому, чтобы перевести учащихся на дистанционные формы обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области пока нет случаев заражения коронавирусом. Тем не менее власти региона находятся в готовности. А в карантинном центре в Челябинске пока остаются семь граждан Китая. Все они здоровы.