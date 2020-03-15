Париж, , 18:39 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предостерег больных пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции, от приёма нестероидных и стероидных противовоспалительных препаратов. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Прием противовоспалительных препаратов (ибупрофен, кортизон, …) может стать фактором ухудшения инфекции», — говорится в заявлении.

Веран посоветовал принимать препарат парацетамол для снижения температуры. Тем больным, кто по различным причинами принимает противовоспалительные препараты, глава французского минздрава посоветовал обратиться к врачу за консультацией.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что во Франции за 14 марта число заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 833 человека, тем самым общее число больных составило 4499 человек.

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