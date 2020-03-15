Москва, , 18:23 — REGNUM Более 40 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 15 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 18:20 мск в аэропорту «Шереметьево» были задержаны восемь рейсов; в аэропорту «Внуково» был задержан один рейс, еще четыре отменены; в аэропорту «Домодедово» были задержаны 17 рейсов, ещё 13 отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта Московское управление ГИБДД в связи с резким ухудшением погоды обратилось с призывом к водителям проявлять осторожность на дорогах или воздержаться от поездок.

Читайте также: ГИБДД Москвы призывало автомобилистов воздержаться от поездок