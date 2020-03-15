Берн, , 18:04 — REGNUM В Швейцарии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-2019 достигло 1563. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба федеральное управления общественного здравоохранения.

По данным ведомства, диагностика на коронавирус показала положительные результаты у 2020 человек, при этом окончательный диагноз поставлен 1563 пациентам, остальные направлены на повторного обследование. В общей сложности от заболевания, вызванного новым типом коронавирусной инфекции, в Швейцарии скончалось 13 человек.

На данным момент в стране зарегистрированы случаи заражения COVID-2019 в 24 из 26 кантонах и полукантонах Швейцарии. Особенно тяжелая эпидемиологическая обстановка наблюдается в четырех кантонах — Во, Тичино, Цюрих и Женева.

Напомним, ранее в Швейцарии представитель отделения ООН Алессандра Веллуччи заявила, что в штаб-квартире ООН в Женеве коронавирусом заразился один из сотрудников.

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