Мадрид, , 17:55 — REGNUM Бывший игрок казанского «Рубина» Жонатас, выступающий за испанский футбольный клуб «Эльче», заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается в воскресенье, 15 марта, в Twitter испанского клуба.

Ранее на официальном сайте «Эльче» сообщалось о том, что положительный тест на COVID-19 сдал один из футболистов. Однако имя игрока не называлось.

В связи с данным ЧП в клубе был объявлен карантин.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта министерство здравоохранения Испании сообщило, что в стране количество заразившихся коронавирусом COVID-19 возросло до 7753 человек.

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