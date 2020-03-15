Любляна, , 17:53 — REGNUM Правительство Словении заявило о 219 случаях заражения коронавирусом, об этом 15 марта сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

Данные были получены после обследования порядка 6 тыс. пациентов, подозреваемых в заражении. Ранее, по официальным данным, число заболевших коронавирусом в Словении составляло 181 человек.

Напомним, первый случай заражения инфекцией в стране был подтвержден 4 марта, с тех пор число инфицированных увеличивалось ежедневно.

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