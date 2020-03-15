Обнинск, Калужская область, , 21:30 — REGNUM В Калужской области режим свободного посещения школ пока вводиться не будет. В настоящее время в регионе официально нет ни одного заболевшего коронавирусом и, следовательно, нет и повода вводить специальные режимы. Об этом заявил интернет-ресурсу obninsk.name. врио калужского губернатора Владислав Шапша.

«Однако режим свободного посещения может быть введен, если заболевшие появятся», — подчеркнул Владислав Шапша.

Напомним, с 16 марта власти Москвы и Подмосковья вели свободное посещение школ и разрешили родителям на своё усмотрение не водить детей в школу из-за роста больных коронавирусом. Одновременно Минпросвещения РФ призвало общеобразовательные учреждения перевести учащихся на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 жителей Калужской области, побывавших в странах, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, были госпитализированы. 10 человек уже выписаны из медучреждения. Коронавирус у них не подтвердился.

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