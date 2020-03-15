Красногорск, , 20:26 — REGNUM В Подмосковье из-за порывистого ветра до вечера 18 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Также до утра 17 марта объявлено предупреждение в связи с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Тем временем обрушившейся на Подмосковье снегопад позволил жителям насладиться зимними забавами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дорога искрится ледяным покровом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 16 марта температура воздуха в регионе опуститься до 9 градусов ниже нуля, а 17 марта до минус 1. В дневное время будет существенно теплее: воздух прогреется до 2−5 градусов. Ожидается, что к 18 марта в Подмосковье вновь установится теплая весенняя погода, но местами сохранятся небольшие осадки.