Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Решение о закрытии почти на две недели своих магазинов в ряде стран мира в связи с пандемией коронавируса приняла компания Nike, один из крупнейших в мире брендов спорттоваров и одежды. Об этом 15 марта сообщил телеканал CNBC.

Компания закрывает свои магазины в странах Западной Европы, в США, Канаде, Австралии и в Новой Зеландии в связи с пандемией коронавируса. Магазины одного из самых дорогих спортивных брендов будут закрыты до 27 марта.

Отмечается, что все сотрудники компании в период вынужденного отпуска будут получать заработную плату.

При этом магазины Nike продолжат свою работу на территории Китая, Южной Кореи, Японии и в нескольких других странах, основываясь на информации о развитии эпидемиологической ситуации в мире.

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