Москва, , 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63. Об этом сообщил в воскресенье, 15 марта, оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В штабе подчеркнули, что один заболевший выявлен в Тюменской области, еще трое — в Подмосковье.

Ранее сообщалось о 59 заразившихся коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в России увеличилось на 14 человек.

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