Красногорск, 15 марта 2020, 16:49 — REGNUM Комплекс мероприятий по предупреждению распространения коронавируса, включающий в себя дезинфекцию мест общего пользования, разработан в Московской области. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Региональное ведомство совместно с региональной госжилинспекцией разработали комплекс мероприятий, направленных на организацию безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов.
Мера вступает в силу с 16 марта, в рамках централизованной борьбы с возможным распространением COVID-2019 управляющим компаниям предписано проводить обработку дезинфицирующими средствами входов в подъезды, холлов, перил и кабин лифтов.
Дезинфекция будет проводиться и в офисах организаций «МосОблЕИРЦ» и «Мосэнергосбыта», в местах по приему платы за коммунальные услуги.
Ранее ИА REGNUM сообщало о рекомендации Министерства просвещения РФ региональным властям перевести школьников на дистанционное обучение.
Читайте ранее в этом сюжете: В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение