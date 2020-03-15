Красногорск, , 16:49 — REGNUM Комплекс мероприятий по предупреждению распространения коронавируса, включающий в себя дезинфекцию мест общего пользования, разработан в Московской области. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Региональное ведомство совместно с региональной госжилинспекцией разработали комплекс мероприятий, направленных на организацию безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов.

Мера вступает в силу с 16 марта, в рамках централизованной борьбы с возможным распространением COVID-2019 управляющим компаниям предписано проводить обработку дезинфицирующими средствами входов в подъезды, холлов, перил и кабин лифтов.

Дезинфекция будет проводиться и в офисах организаций «МосОблЕИРЦ» и «Мосэнергосбыта», в местах по приему платы за коммунальные услуги.

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