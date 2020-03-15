Нижний Новгород, , 16:34 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Гражданам, которые возвращаются из неблагополучных регионов, необходимо сообщать о своём прибытии с указанием места недавнего пребывания на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано по возможности обеспечивать контроль температуры тела сотрудников, граждан с симптомами ОРВИ необходимо освобождать от работы. В вузах, школах и учреждениях среднего профессионального образования поручено проводить мероприятия для выявления заболеваний, оказывать содействие при организации карантинных мероприятий на дому.

Согласно документу, на территории области объекты торговли должны приостановить реализацию салатов, кулинарной продукции и других готовых блюд по системе самообслуживания.

При проведении мероприятий необходимо установить «входной фильтр» для выявления граждан с повышенной температурой.

«Также возможны отмена или перенос массовых мероприятий, их проведение в видеоформате или без зрителей», — отметили в правительстве. О ситуации в регионе губернатора будут информировать в ежедневном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Нижегородской области был официально подтверждён случай завоза коронавирусной инфекции. Девушка 1993 года рождения был госпитализирована после туристической поездки в Милан с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. 6 марта у неё был подтвержден первый случай коронавируса в регионе.

С 16 марта школы Дзержинска разрешили свободное посещение. Проводится опрос родителей о необходимости перехода всех образовательных организаций на дистанционное обучение.